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Niğde'de trafik kazası: 2 yaralı

Niğde'de trafik kazası: 2 yaralı
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Niğde’nin Çamardı ilçesinde bir başka otomobille çarpışarak şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir başka otomobille çarpışarak şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çamardı-Niğde kara yolu Bulduruş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyreden otomobillerden birinin sürücüsü sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen aracı fark ederek yeniden kendi şeridine geçmek istedi. Bu sırada otomobil, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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