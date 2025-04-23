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Cam Silerken Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Cam Silerken Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4. kattaki evinin camını silerken dengesini kaybedip düşen 65 yaşındaki N.K., hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4'üncü kattaki evinin camını silerken düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi 3863. Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre, 4'üncü kattaki evinin camını silen N.K. (65) dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayın ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan N.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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