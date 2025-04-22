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Cam Silerken 4. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, 4. kattaki evinin camını silerken dengesini kaybederek aşağı düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Cam silerken 4. kattan düşen kadın ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4. kattaki evinin camını silen kadın, aşağı düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı zümrüt Mahallesi 3863. sokak üzerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre 4. kattaki evinin camını silen N.K. dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - 3.Sayfa
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