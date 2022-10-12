Bilim akademisinin deposunda feci ölüm! Cansız bedenini mesai arkadaşları buldu 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te bir bilim ve müzik akademisinde sabah iş yerini açan çalışanlar, 53 yaşındaki Mehmet Y.'yi depoda tavana asılı halde buldu. Acı olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir bilim ve müzik akademisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerini açan akademi çalışanları, depo kısmına girdiklerinde çalışanlardan Mehmet Y.'yi iple tavana asılı halde buldu. OTOPSİ YAPILACAK İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Cenaze, yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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