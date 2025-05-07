Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Savaştaki ülkenin liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon
İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

Dünya Asya'ya kilitlenmişken Netanyahu kanlı planı için düğmeye bastı
İşte Hindistan ve Pakistan'ın kalem kalem askeri kapasiteleri

Savaşmaya başlayan iki ülkenin kalem kalem askeri kapasiteleri
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı

Çalıntı Araçla Kaza Yapan Şahıs, Vatandaşlar Tarafından Yakalandı

Çalıntı Araçla Kaza Yapan Şahıs, Vatandaşlar Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çalıntı olduğu iddia edilen araçla kaza yapan C.B, olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili olarak kazaya karışan aracın sahibi de aracının çalındığını bildirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi çalıntı olduğu iddia edilen araç ile kaza yapan şahıs, kaza sonrası kaçarken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Menteşe ilçesi eski sanayi bölgesinde viraja hızla giren C.B, kullandığı otomobille üç araca çarparak durabildi. Kazanın ardından şahıs, araçtan inerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kaçış girişimi engellendi ve şahıs yakalandı.

Olayın ardından bölgeye gelen başka bir kişi, kazaya karışan aracın kendisine ait olduğunu ve aracının Menteşe ilçesi kırsal Günlüce Mahallesi'nden çalındığını öne sürdü. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan şahsın 2.14 promil alkollü olduğu öğrenilirken vatandaşlar şahsı polise teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter
Ali Koç'tan Osimhen İsyanı: Onun yüzünden küfürler yedim

Ali Koç'un Osimhen isyanı: Onun yüzünden küfürler yedim
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.