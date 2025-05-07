Çalıntı Araçla Kaza Yapan Şahıs, Vatandaşlar Tarafından Yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi çalıntı olduğu iddia edilen araç ile kaza yapan şahıs, kaza sonrası kaçarken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Menteşe ilçesi eski sanayi bölgesinde viraja hızla giren C.B, kullandığı otomobille üç araca çarparak durabildi. Kazanın ardından şahıs, araçtan inerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kaçış girişimi engellendi ve şahıs yakalandı.

Olayın ardından bölgeye gelen başka bir kişi, kazaya karışan aracın kendisine ait olduğunu ve aracının Menteşe ilçesi kırsal Günlüce Mahallesi'nden çalındığını öne sürdü. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan şahsın 2.14 promil alkollü olduğu öğrenilirken vatandaşlar şahsı polise teslim etti. - MUĞLA