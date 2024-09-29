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Çalınan Traktör Kırıkkale'de Bulundu, Hırsız Yakalandı

Çalınan Traktör Kırıkkale'de Bulundu, Hırsız Yakalandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çalınan traktör, jandarma tarafından Kırıkkale'de bulundu. Hırsızlık şüphelisi M.A. kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çalınan traktör, jandarmanın detaylı araştırması sonucunda Kırıkkale'de bulundu.

Olay, Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait çiftliğinde bulunan traktör, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırma ve takip sonucu Kırıkkale ili Yahşihan ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalıntı traktör, çekici üzerinde plakasız olarak yol kontrolünde tespit edildi. Hırsızlığı gerçekleştiren M.A. isimli şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından çalıntı traktör, sahibine teslim edilecek. Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık Kırıkkale Güvenlik Jandarma Bozdoğan 3-sayfa Güncel Tarım Hukuk

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