Çalınan Traktör ile Tarlada Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Çalınan Traktör ile Tarlada Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da çalınan traktörü tarlada kazada bulan JASAT ekipleri, hırsızlık suçu nedeniyle aranan B.B. isimli şahısı yakaladı. Diğer şüpheli T.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Aranan şahıs, çaldığı traktörle tarlada yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da çalınan traktörün peşine düşen JASAT ekipleri hem traktörü buldu hem de onu çalan ve aranmalarıyla hapis cezaları bulunan 2 şahsı yakaladı.

Hırsızlık olayı Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Hüsrev köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Ü.D. isimli şahıs gece yarısı traktörünün bahçe içinde olmadığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak hırsızlık ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri olay yerine gelerek mağdur vatandaştan bilgileri topladı. Ardından Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT ekipleri çalınan traktörün peşine düştü. Yapılan araştırma ve incelemelerde çalınan traktör Ağaçören ilçesi Karapınar Yaylası yakınlarında bir tarlada kaza yapmış halde bulunurken, ekiplerin şüphelilere yönelik sürdüğü iz sonucunda da olayı gerçekleştiren kişilerin B.B. ve T.D. isimli şahıslar olduğunu belirlendi. B.B. isimli şahıs ise traktörün kaza yaptığı arazide yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şahıslar hakkında yapılan sorgulamada B.B. isimli şahıs hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.D. isimli firari şahıs hakkında ise silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firar durumda olan T.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.