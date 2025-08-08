Çalınan Otomobil Bursa'da Bulundu, Hırsızlık Soruşturması Başlatıldı

Çalınan Otomobil Bursa'da Bulundu, Hırsızlık Soruşturması Başlatıldı
Balıkesir'inin Erdek ilçesinden çalınan bir otomobil, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde terk edilmiş halde bulunarak jandarmaya teslim edildi. Şüphelilerin, izlerini kaybettirmek için aracın içini toprakla doldurduğu belirlendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çalınan 16 RE 315 plakalı otomobil, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından bir zeytin tarlasında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin, izlerini kaybettirmek amacıyla aracın içini toprakla doldurduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, zeytin tarlası içerisinde terk edilmiş bir araç olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, aracın Balıkesir'in Erdek ilçesinden çalındığı tespit edildi.

Şüphelilerin, parmak izlerini yok etmek ve izlerini kaybettirmek için aracın içini toprakla doldurduğu görüldü. Bulunan otomobil, gerekli işlemlerin ardından sahibine ulaştırılmak üzere ilçe jandarma komutanlığına teslim edildi.

Hırsızlık olayına karışan kişi veya kişilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

