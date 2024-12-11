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Çalınan Çoban Köpekleri Jandarma Tarafından Bulundu

Çalınan Çoban Köpekleri Jandarma Tarafından Bulundu
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Kırşehir'de çalınan binlerce TL değerindeki 2 çoban köpeği, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de çalınan binlerce TL değerindeki 2 çoban köpeği, Kırşehir İI Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Tim Komutanlığı tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir'in Akçakent İlçesi Ödemişli köyünde çalınan ve değeri binlerce TL olan 2 Aksaray Malaklısı cinsi çoban köpeğini bulmak için Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda köpekleri çalan şahısların Ankara'da olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen köpeklerde sahibine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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