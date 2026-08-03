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Erdemli'de çalılık yangını söndürüldü

Erdemli'de çalılık yangını söndürüldü
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Mersin’in Erdemli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın çevredeki bahçelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın çevredeki bahçelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Avşar mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çalılık alanda yangın başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Yangın, yerleşim yerleri ile bahçelere ulaşmadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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