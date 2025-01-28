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California'daki Orman Yangınları: Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

California'daki Orman Yangınları: Ölü Sayısı 29'a Yükseldi
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Los Angeles'ta çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıkarken, Palisades ve Eaton yangınlarında büyük zararlar meydana geldi.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

ABD, ülkenin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde 7 Ocak'ta çıkan orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu bir kez daha ağırlaştı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan edinilen bilgilere göre, Palisades Yangını'nda 12, Eaton Yangını'nda ise 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29'a yükseldi. California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi'nden yapılan açıklamada ise, 23 bin 448 dönümlük alana yayılan Palisades Yangını'nın yüzde 95 oranında kontrol altına alındığı kaydedildi. 14 bin 21 dönümlük alana yayılan Eaton Yangını'nın ise yüzde 99 oranında söndürüldüğü aktarıldı. Toplamda en az 16 bin 291 yapının kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, 2 bin 90 yapıda ise hasar oluştuğu ifade edildi. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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