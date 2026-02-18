ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp

ABD'nin California eyaletindeki Castle Peak Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde kayıp olan 9 kayakçıdan 8'inin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kayakçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

KAYAKÇILAR ÇIĞA YAKALANDI

ABD'nin California eyaletindeki Sierra Nevada Dağları'nın bir parçası olan Castle Peak'te yaşanan çığ felaketinde kötü haber geldi. Nevada County Şerif Ofisi, daha önce 16 olarak açıklana kayakçı sayısının 15 olduğunu belirtti.

8 KAYAKÇININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, 1'İ KAYIP

Nevada County Şerifi Shannan Moon, kayıp olan 9 kayakçıdan 8'inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirerek, 1 kayakçıyı arama çalışmaları devam ettiğini ifade etti.

Nevada County Şerif Ofisi'nde görevli Russell Greene, 8 kişinin cesedinin birbirine oldukça yakın noktalarda bulunduğunu aktararak, ölen 3 kişinin rehber olduklarını ifade etti. Greene, ayrıca zorlu arazi ve hava şartları nedeniyle cesetlerin henüz bölgeden çıkarılamadığını açıkladı.

Nevada County Şerif Ofisi, daha önce yaptığı açıklamada, çığ felaketinden 6 kayakçının sağ olarak kurtarıldığını bildirmişti.

Söz konusu çığ felaketi, 1981'de Washington'daki Rainier Dağı'nda 11 dağcının hayatını kaybettiği çığdan bu yana ABD'deki en ölümcül çığ oldu. Ulusal Çığ Merkezi'ne göre, her kış ABD'de 25 ila 30 kişi düşen çığlarda hayatını kaybediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı