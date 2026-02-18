Haberler

ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp

ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin California eyaletindeki Castle Peak Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde kaybolan 9 kayakçıdan 8'inin cansız bedenine ulaşıldı. 1 kayakçıyı bulma çalışmaları sürerken, felaketin en ölümcül çığlardan biri olduğu belirtildi.

  • ABD'nin California eyaletindeki Castle Peak Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde 8 kayakçı öldü.
  • Çığ felaketinde 1 kayakçı kayıp ve arama çalışmaları devam ediyor.
  • Çığ felaketinden 6 kayakçı sağ olarak kurtarıldı.

ABD'nin California eyaletindeki Castle Peak Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde kayıp olan 9 kayakçıdan 8'inin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kayakçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

KAYAKÇILAR ÇIĞA YAKALANDI

ABD'nin California eyaletindeki Sierra Nevada Dağları'nın bir parçası olan Castle Peak'te yaşanan çığ felaketinde kötü haber geldi. Nevada County Şerif Ofisi, daha önce 16 olarak açıklana kayakçı sayısının 15 olduğunu belirtti.

8 KAYAKÇININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, 1'İ KAYIP

Nevada County Şerifi Shannan Moon, kayıp olan 9 kayakçıdan 8'inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirerek, 1 kayakçıyı arama çalışmaları devam ettiğini ifade etti.

Nevada County Şerif Ofisi'nde görevli Russell Greene, 8 kişinin cesedinin birbirine oldukça yakın noktalarda bulunduğunu aktararak, ölen 3 kişinin rehber olduklarını ifade etti. Greene, ayrıca zorlu arazi ve hava şartları nedeniyle cesetlerin henüz bölgeden çıkarılamadığını açıkladı.

Nevada County Şerif Ofisi, daha önce yaptığı açıklamada, çığ felaketinden 6 kayakçının sağ olarak kurtarıldığını bildirmişti.

Söz konusu çığ felaketi, 1981'de Washington'daki Rainier Dağı'nda 11 dağcının hayatını kaybettiği çığdan bu yana ABD'deki en ölümcül çığ oldu. Ulusal Çığ Merkezi'ne göre, her kış ABD'de 25 ila 30 kişi düşen çığlarda hayatını kaybediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Yüzlercesi kaçtı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
ABD, Suriye'deki tüm güçlerini geri çekmeye hazırlanıyor

ABD, Türkiye sınırında defteri tamamen kapatıyor! Tarih verildi
Aydın'da kamyon damperinin altında kalan tamirci ve şoför öldü

Tonlarca ağırlığın altında can verdiler
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu