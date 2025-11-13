Çaldıran'da Jandarma Operasyonu: 3 Adet Silah Ele Geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi İncealan Mahallesi'nde, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda; 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 kdet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 150 adet 7.62 mm çapında fişek ele geçirilmiştir. Şüpheliler F.T. (30) ve V.T. (29) gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN