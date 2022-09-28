Çaldıkları motosiklete yakıt almak isterken böyle yakalandılar Motosikleti bırakıp polisten kaçan hırsız, kovalamacayla yakalandı, o anlar kamerada Bakırköy'de bir AVM de park halinde olan motosikleti çalan hırsızlar, Hadımköy'de yakıt almak istedikleri esnada şüpheli hareketler...

Çaldıkları motosiklete yakıt almak isterken böyle yakalandılar

Motosikleti bırakıp polisten kaçan hırsız, kovalamacayla yakalandı, o anlar kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de bir AVM de park halinde olan motosikleti çalan hırsızlar, Hadımköy'de yakıt almak istedikleri esnada şüpheli hareketler sergileyince polisin dikkatini çekti. Polis kimlik kontrolü yapmak istediğinde kaçan hırsız, yaşanan kovalamaca ile yakalanırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bakırköy'de bulunan bir AVM'nin otoparkında park halinde olan 34 ELM 124 plakalı motosikleti çalan Ramazan A. ve Kadir A. motosikletle dolaştıkları esnada İstanbul Caddesi'nde bulunan bir benzin istasyonuna girerek akaryakıt almak istedi. O esnada şans eseri istasyonda bulunan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine bağlı sivil polis şüphelilerin tavırlarından şüphelenerek GBT sorgusu yapmak istedi. Ekiplerin yanlarına yaklaştığını fark eden şüphelilerden biri koşarak diğeri ise motosiklete binerek kaçmak istedi. Motosiklete binmeye çalışan şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken diğer şüpheli polisle yaklaşık 400 metre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yaşananlar petrol istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

"Motosiklet sahibi çalındığını polis arayınca fark etti"

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken iddiaya göre motosikletin sahibi ise çalındığını polis ekipleri arayınca öğrendi. Edinilen bilgiye göre şüphelilerden Ramazan A.'nın motosiklet hırsızlığından 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.