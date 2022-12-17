Çaldıkları fotokapana yakalanan hırsızlardan pes dedirten savunma: Radyo sanmışlar 3. Sayfa Haberleri Denizli'nin Pamukkale ilçesi Honaz Milli Parkı'nda çaldıkları fotokapana yakalanan şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Hırsızlar, jandarmadaki ifadesinde fotokapanı radyo sandıklarını söyledi. Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Honaz Milli Parkı'nda yaban hayatını izlemek için ağaçlara yerleştirilen fotokapanlardan 1'i çalındı. Durumu fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü durumu jandarma ekiplerine bildirdi. KISKIVRAK YAKALANDILAR İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, fotokapanı çalan kişileri bulmak için çalışma başlattı. Çaldıkları fotokapan tarafından görüntülenen şüpheliden yola çıkan ekipler, fotokapanı ağaçtan söküp, çalan 2 şüpheliyi belirledi. 15 Aralık'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çobanlık yapan İsmail Y. (56) ile Kemal A. (28) yakalandı. RADYO SANMIŞLAR Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda ele geçirilen fotokapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde fotokapanı radyo sandıkları için çaldıklarını söyledi. 3. Sayfa Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin Denizli 3. Sayfa Güncel Haberler

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