İzinsiz çakar kullanan araca 173 bin 392 TL para cezası uygulandı

İstanbul'da izinsiz çakarlı araçla sosyal medya paylaşımı yapan şahsa 173 bin 392 TL para cezası uygulandı. Araç 30 gün trafikten men edildi ve sürücünün ehliyeti de 30 gün süreyle geri alındı.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından, B.E.P isimli şahsın çakarlı bir araç içerisinde seyir ettiği ve o anları paylaşması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu araç tespit edilerek, şahsın herhangi bir koruma hizmeti bulunmadığı anlaşıldı. Bunun üzerinde araç 30 gün trafikten men edilerek, sürücünün de ehliyeti 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlem uygulandı. Paylaşılan videodaki araca da 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
