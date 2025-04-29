Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Edinilen bilgiye göre Sarıyer Cendere Caddesi Ayazağa katılım mevkiinde araç kullanan şahıs, önüne geçmeye çalıştığı sürücünün kendisine tepki göstermesi üzerine "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı. Sürücünün yanındaki kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri harekete geçti. Çakarlı araç kullanarak trafikte öncelik sağlamak isteyen sürücü S.O.(22) isimli şahıs yakalandı. Sürücü S.O.'ya toplamda 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

"VALİNİN YEĞENİYİM" DEDİ, YALAN ÇIKTI

Araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca sürücü S.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü S.O.'nun işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı belirtildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Sürücünün yakalanmasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ve beklenen son… Görüntülerdeki şahıs yeğenim değildir; ancak 16 milyon İstanbullu kardeşimdir. Söz konusu mesele, kıymetli hemşehrilerimizin ortak hukuku olunca, hiç kimseye ayrıcalık tanımayız. Bu kanunsuzlara göz açtırmayacağız."