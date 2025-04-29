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Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

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Sarıyer'de trafikte çakarlı aracıyla görüntülenen ve "Valinin yeğeniyim" diyen sürücü yakalanırken, İstanbul Valisi Davut Gül'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Vali Gül, "Ve beklenen son. Görüntülerdeki şahıs yeğenim değildir; ancak 16 milyon İstanbullu kardeşimdir." dedi.

Edinilen bilgiye göre Sarıyer Cendere Caddesi Ayazağa katılım mevkiinde araç kullanan şahıs, önüne geçmeye çalıştığı sürücünün kendisine tepki göstermesi üzerine "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı. Sürücünün yanındaki kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri harekete geçti. Çakarlı araç kullanarak trafikte öncelik sağlamak isteyen sürücü S.O.(22) isimli şahıs yakalandı. Sürücü S.O.'ya toplamda 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

"VALİNİN YEĞENİYİM" DEDİ, YALAN ÇIKTI

Araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca sürücü S.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü S.O.'nun işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı belirtildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Sürücünün yakalanmasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ve beklenen son… Görüntülerdeki şahıs yeğenim değildir; ancak 16 milyon İstanbullu kardeşimdir. Söz konusu mesele, kıymetli hemşehrilerimizin ortak hukuku olunca, hiç kimseye ayrıcalık tanımayız. Bu kanunsuzlara göz açtırmayacağız."

Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

SAYIN VALİM ŞİMDİDE ÇAKARLARI SÖKĞLEN ARAÇLAR DA DAT SİREN TAKTIRMIŞ YİNE TACİZ DEVAM EDİYOR TERS YÖNDEN GELİYOR DAT DAT VE SİREN SESİ HAYIRDIR TERS YÖNDEN GELİYORSUN DİYORUM GERİ ÇIK GERİ ÇIK MEGOFONLA ANANS YAPIYOR POLİS POLİS MADEM POLİSSİN NİYE ÇAKARIN YOK ÇAKARA CEZA VAR SİREN TAKANLARA CEZA YOK YİNE AYNI DÜZEN DEVAM EDİYOR

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

VALİNİN YEĞENİYİM DİYEN KAVŞAĞIN KULLANDIĞI ARAÇ 36 MİLYON TL PLAKASIDA— BJK—— 215 BJK LİLERİN YÜZ KARASI

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

Vali şow yapmayı seviyor..

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

MERCEDES 4 MATİC 2024 MODEL 34-BJK-215 VALİNİN YEĞENİYİM DİYEN KAVŞAĞIN KULLANDIĞI ARAÇ ARTIK BU ARAÇ MİMLİ GERÇİ PLAKAYIDA DEĞİŞTİRİR BU KEZDE ÖZGÜR ÖZELİN DAMADIYIM DER

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Haber YorumlarıVezir Parmagı:

çıkıp valinin yeğeniyim.desem müebbet yerim fakirlikten adam zengin diye harçlık cezası

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

büyük konuşma vali bey yarın gerçekten yegeniniz yapabilir

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