Çakar Lamba Takılı Araç Sürücüsüne 138 Bin TL Ceza

Çakar Lamba Takılı Araç Sürücüsüne 138 Bin TL Ceza
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İzmir-Aydın Otoyolu'nda gerçekleştirilen yol kontrolünde çakar lamba tespit edilen bir sürücüye 138 bin TL ceza kesildi ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edildi.

İzmir–Aydın Otoyolu Germencik Gişelerinde jandarma ekiplerince yapılan sabit yol kontrolünde durdurulan bir aracın ön camının sağ tarafında 'çakar lamba' takılı olduğunu tespit edilirken, araç sürücüsüne 138 bin TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince İzmir-Aydın Otoyolu Germencik Gişeleri mevkiinde yapılan sabit yol kontrolü sırasında, durdurulan bir aracın ön camının sağ tarafında takılı çakar lamba olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede araç sürücüsü E.B.K (43) hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 'nun 26/2 (Mevzuatta Belirtilen Işıklı ve Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak ve Kullanmak) maddesinden 138 bin 172 TL para cezası yazılarak araç 30 gün süre ile trafikten men edildi.

Öte yandan, araç yediemin otoparkı çekilirken, mevzuata aykırı kullanılan çakar lamba ise sökülerek mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla muhafaza altına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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