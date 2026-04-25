Çağrı merkezi dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, korsan çağrı merkezleri kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıylagözaltına alınan 85 kişiden 66 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul ve İzmir'de korsan dolandırıcılık merkezi kuran bir şebeke tespit edilmiş, emniyet ekiplerince İstanbul başta olmak üzere 20 ilde belirlenen adreslere ve söz konusu korsan çağrı merkezlerine eş zamanlı baskın düzenlenmiş, operasyonlarda 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. 11 lüks araç ve 2 arsaya şerh işlemi uygulandığı belirtilmiş. 50 milyon liralık vurgun açığa çıkmıştı. Buna göre suç ağının, İstanbul ve İzmir illerinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet yürüttüğü, vatandaşları açık hatlar ve yurtdışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayarak kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlenmişti. Şebeke üyelerinin, yürüttükleri sistematik dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında mağdurlardan yaklaşık 50 milyon lirayı aşan bir vurgun gerçekleştirdikleri tespit edilmiş, operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülmüştü.

Operasyonda gözaltı sayısı 85'e yükseldi

İstanbul başta olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 85'e yükseldi. Ayrıca 4 şüphelinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Toplam 89 şüpheliden; 9'u işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, cezaevinde bulunan 4 şüpheliyle birlikte 66 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
