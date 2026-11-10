Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı