Cadı olmakla suçladıkları kadını el ve ayaklarını bağlayıp diri diri yaktılar
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Orta Çağ zihniyetinin hüküm sürdüğü Afrika'da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yarattı.
KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER
Cadı olmakla suçladıkları kadının el ve ayaklarını bağlayarak şiddet uygulayan kalabalık grup yere yatırdıkları kadını diri diri yaktı.
ÖNCE KARTON KUTUYU ATEŞE VERDİLER
İzleyenlerin kanını donduran videoda, kadının üzerine koyulan karton kutunun ateşe verildiği kısa süre sonra ise kadının alevler içinde kaldığı anlar yer aldı.