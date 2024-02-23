Üye Girişi
Haberler

Cadı olmakla suçladıkları kadını el ve ayaklarını bağlayıp diri diri yaktılar

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Orta Çağ zihniyetinin hüküm sürdüğü Afrika'da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yarattı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Cadı olmakla suçladıkları kadının el ve ayaklarını bağlayarak şiddet uygulayan kalabalık grup yere yatırdıkları kadını diri diri yaktı.

ÖNCE KARTON KUTUYU ATEŞE VERDİLER

İzleyenlerin kanını donduran videoda, kadının üzerine koyulan karton kutunun ateşe verildiği kısa süre sonra ise kadının alevler içinde kaldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Afrika cadı 3.Sayfa Dünya Haberler

500

Yorumlar (5)

GS 1905:

Dünyanin sonu gelmis

22
1
yanıtYanıtla
Spectrum:

Dünyanın sonunu paraya doymayan zengin kesim getirecek, bunlar değil

yanıt5
yanıt1
BUĞRA EMRECİKSİN:

500 sene önce Avrupa da cadı oldukları gerekçesi ile kilise tarafından yüzlerce insan canlı canlı yakıldı ama 500 senedir Dünya'nın sonu gelmedi. Sultan Süleyman'ın zamanın da da kıyamet geldi, mehdi gelecek diyorlardı hiç bir cacık olmadı. Bir şey olmaz bu Dünya böyle gelmiş böyle gider.

yanıt0
yanıt0
Yasef Behar:

Malesef Dünyanın bazı yerleri halen taş devrı yaşıyor

9
2
yanıtYanıtla
Martin Sikertel:

Allah belanızı versin! Ulan Allah'ın kulu canlı canlı yakılır mı be!

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title