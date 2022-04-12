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Son dakika haberi! Caddenin ortasında kuzeni tarafından böyle öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Caddenin ortasında kuzeni tarafından böyle öldürüldü Şırnak'ın İdil ilçesinde Nuri Aslan, eşiyle birlikte caddede yürürken kuzeni tarafından herkesin ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Caddenin ortasında kuzeni tarafından böyle öldürüldü

ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesinde Nuri Aslan, eşiyle birlikte caddede yürürken kuzeni tarafından herkesin ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Şırnak'ın İdil ilçesi Alanya Caddesi'nde eşiyle birlikte yürüyen Nuri Aslan'a amcasının oğlu Emin Aslan tabancayla defalarca ateş etti. Nuri Aslan saldırı sonrası yere yığılırken, eşi ve çevredekiler saldırgan Emin Aslan'ı uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından ağır yaralanan Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı. Emin Aslan ise emniyet tarafından gözaltına alındı.

Nuri Aslan, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Son dakika haberi! Caddenin ortasında kuzeni tarafından böyle öldürüldü

Son dakika haberi! Caddenin ortasında kuzeni tarafından böyle öldürüldü

Son dakika haberi! Caddenin ortasında kuzeni tarafından böyle öldürüldü

Son dakika haberi! Caddenin ortasında kuzeni tarafından böyle öldürüldü

Son dakika haberi! Caddenin ortasında kuzeni tarafından böyle öldürüldü

Son dakika haberi! Caddenin ortasında kuzeni tarafından böyle öldürüldü

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Özkaya - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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