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Cadde ortasında kavga kamerada

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Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi’nde gece saatlerinde arkadaş grupları arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi'nde gece saatlerinde arkadaş grupları arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gecenin geç saatlerinde başlayan kavganın uzun süre devam ettiği belirtildi.

Mahallede yaşanan olaylar sırasında taraflar arasında uzun süre bağrışmalar ve küfürler duyulurken, arkadaş grupları arasındaki kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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