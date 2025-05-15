Çad'da Çiftçiler Arasında Çıkan Çatışmada 35 Kişi Hayatını Kaybetti
Çad'ın güneybatısındaki Logone Occidental bölgesinde çiftçiler arasında meydana gelen çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bölgedeki çatışmalar genellikle hayvan otlatma nedeniyle meydana geliyor.
Çad'da çiftçiler arasında çıkan çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Çad'ın güneybatısındaki Logone Occidental bölgesinde dün çiftçiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Çad'da genellikle çiftçiler arasında hayvan otlatma nedeniyle sık sık ölümcül çatışmalar yaşanıyor. - NCAMENA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa