Çad'da Çiftçiler Arasında Çıkan Çatışmada 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Çad'da Çiftçiler Arasında Çıkan Çatışmada 35 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çad'ın güneybatısındaki Logone Occidental bölgesinde çiftçiler arasında meydana gelen çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bölgedeki çatışmalar genellikle hayvan otlatma nedeniyle meydana geliyor.

Çad'da çiftçiler arasında çıkan çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Çad'ın güneybatısındaki Logone Occidental bölgesinde dün çiftçiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Çad'da genellikle çiftçiler arasında hayvan otlatma nedeniyle sık sık ölümcül çatışmalar yaşanıyor. - NCAMENA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı

Canlı yayında demediğini bırakmayıp adaylığını açıkladı
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket

Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı

Kanser hastalığında yapay zeka devrimi! Yüzde 90 başarı sağlandı
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.