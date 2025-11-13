Haberler

C-130 Uçaklarının Uçuşları Durduruldu

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, C-130 uçaklarının uçuşlarına 12 Kasım 2025 tarihine kadar tedbiren ara verildiğini açıkladı. Uçakların uçuşlarının yeniden başlaması için gerekli teknik incelemelerin yapılacağı belirtildi.

MSB: "(C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?) Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
