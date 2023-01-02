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Buzlanma nedeniyle sulama kanalına uçtu

3. Sayfa Haberleri

Buzlanma nedeniyle sulama kanalına uçtu

Tokat'ta buzlanma nedeni ile sulama kanalına uçan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Tokat'ta buzlanma nedeni ile sulama kanalına uçan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Dedeli Mahallesi TOKİ konutları yolu üzerinde meydana geldi. H.B idaresindeki 60 ABM 201 plakalı Opel marka otomobil buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran şahsı itfaiye ekipleri sulama kanalından çıkarttı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü H.B, "Kanal yolunda ilerlerken buzlanma varmış frene bile dokunmadan kanala düştük. Allah korudu kanalda su olmaması büyük bir şans oldu. Kanalın üzerinin kapatılmasını istiyoruz. Burada sürekli kaza oluyor" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat Opel 3. Sayfa Haberler

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