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Buzdolabında Saklanan 8 Kilogram Metamfetamin Ele Ge geçti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik köpeği 'Fırtına', buzdolabında saklanan 8 kilo 154 gram metamfetamin ile birlikte çeşitli uyuşturucular ve silahları ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

8 kilogram metamfetamini buzdolabına sakladılar, narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeği 'Fırtına' buzdolabı içine saklanmış 8 kilo 154 gram metamfetamini yakalattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda narkotik köpeği 'Fırtına' buzdolabı içinde saklanmış halde 8 kilo 154 gram uyuşturucu maddeyi tespit etti. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Akçay'da narkotik köpeği 'Fırtına' eşliğinde yapılan operasyonda; buzdolabı içerisinde saklanan 8 kilo 154 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca 163 gram kokain, 190 adet sentetik hap 1,07 gram esrar, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi 2 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda E.Y. ve B.Ç. gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tahkikat başlatıldı. Gözaltına alınan 4 kişinin yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Buzdolabında Saklanan 8 Kilogram Metamfetamin Ele Ge geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
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