Buzlu camla trafiğe çıktı, kazaya neden oldu: 2 yaralı
Nevşehir'de buz tutan otomobilinin camını temizlemeden trafiğe çıkan sürücü, oluşan kazada 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Nevşehir'de buz tutan otomobilinin camını temizlemeden trafiğe çıkan sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 07 GG 486 plakalı otomobil sürücüsü Halil K., aracının buz tutan camını temizlemeden yola çıktı. Seyir halinde ilerlediği sırada kontrolsüz kavşakta sağından gelen Ahmet B. idaresindeki 50 AS 536 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki araçta savrularak bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

