Mardin'de karne sevinci yarım kaldı, buz tutan gölde hayatını kaybeden çocuklar toprağa verildi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, karnelerini aldıktan sonra oyun oynamak için gölde buz tabakasının üstüne çıkan iki çocuk, buzun kırılmasının sonucunda hayatını kaybetti. Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9) otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Mazıdağı ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde dün karnelerini alan Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9), okul dönüşünde oyun oynamak için göl yüzeyinde oluşan buz tabakasının üstüne çıkıp, kırılma sonucu gölde kalarak hayatlarını kaybetmişti. Çocuklar, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa