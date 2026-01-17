Haberler

Mardin'de karne sevinci yarım kaldı, buz tutan gölde hayatını kaybeden çocuklar toprağa verildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, karnelerini aldıktan sonra oyun oynamak için gölde buz tabakasının üstüne çıkan iki çocuk, buzun kırılmasının sonucunda hayatını kaybetti. Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9) otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde karnelerini aldıktan sonra buz tabakasının kırılması sonucu gölde hayatını kaybeden iki çocuk toprağa verildi.

Mazıdağı ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde dün karnelerini alan Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9), okul dönüşünde oyun oynamak için göl yüzeyinde oluşan buz tabakasının üstüne çıkıp, kırılma sonucu gölde kalarak hayatlarını kaybetmişti. Çocuklar, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
