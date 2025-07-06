Büyükyaka Köyü'nde Yangın Köylülerin Müdahalesiyle Söndürüldü

Büyükyaka Köyü'nde Yangın Köylülerin Müdahalesiyle Söndürüldü
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Burdur'un Yeşilova ilçesi Büyükyaka köyünde çıkan arazi yangını, köylülerin traktörleriyle yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm arazi yandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Büyükyaka köyünde çıkan arazi yangını, köylülerin traktörleriyle imece usulü müdahale etmesi sonucu diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy ovasında yol kenarında bulunan ekin ekili arazide yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, traktörleri ve su tankerleriyle hızla yangın alanına giderek söndürme çalışmalarına başladı. Bazı köylüler tankerlerdeki suyla yangına müdahale ederken, bazıları ise yanan alanın çevresini sürerek alevlerin diğer ekin tarlalarına ulaşmasını engelledi. Köylülerin yaklaşık 25 traktör ve 1 greyder ile özverili müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken 6 dönüm arazinin yandığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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