Büyükşehir Zabıtası dilencilere geçit vermiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir Zabıtası dilencilere geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Büyükşehir Zabıtası dilencilere geçit vermiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor.

17 ilçede dilenmek suretiyle vatandaşlardan para isteyen istismarcılara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından göz açtırılmıyor. Zabıta ekiplerince yürütülen uygulama ile ilçelerin kalabalık noktalarını mesken tutarak vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etme yoluyla para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen uygulama ile dilencilerin haklarında işlem yapıldı. Topladıkları paralara da kamu adına kamu adına el konuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşların huzuru için çalışmalara devam edileceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirterek, Manisalıların bu tarz duygu istismarcılarına fırsat vermemeleri gerektiğini söyledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title