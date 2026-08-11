Haberler

Büyükçekmece'de Göktaşı Düşme Anı Kamerada

Büyükçekmece'de Göktaşı Düşme Anı Kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de dün gece saat 01.00 sıralarında bir göktaşı düştü. Bir vatandaşın araç kamerası, gökyüzünde yeşil ve hızlı bir ışıkla beliren göktaşının saniyeler içinde kaybolma anını kaydetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul Büyükçekmece semalarında dün gece göktaşının düşme anı bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

Olay saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Hürriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bir vatandaş aracıyla seyir halindeyken araç kamerası tarafından göktaşının düşme anı kaydedildi. Olayın ardından kayıtları izleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Yaşanan anlarda kamera kayıtlarında gökyüzündeki parlak cismi yeşil ve hızlı bir ışıkla belirip saniyeler içinde kaybolması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire

Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi

Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!