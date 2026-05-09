Büyükçekmece Sahil'de polisten, dron destekli uygulama

İstanbul Büyükçekmece Sahili'nde, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte olası asayiş olaylarının önüne geçmek amaçlı dron destekli asayiş uygulamalarına başladı.

Kent genelinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar özellikle hafta sonlarında sahil ve park alanlarında vakit geçirmeye başladı. Büyükçekmece'de sahilde oluşabilecek asayiş olaylarına karşı Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı asayiş uygulamasına başladı. Gün içerisinde ekipler tarafından dron destekli sahil uygulamaları gerçekleştirilirken genel bilgi toplama (GBT) yapıldığı görüldü. Polis dronu ile sahilde sık sık vatandaşlara uyarı anonsları da yapıldı. Uygulamaların sürekli olarak gerçekleştirileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı