Büyükçekmece sahilde biri kadın diğeri erkeğe ait olan 2 ceset bulundu

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TÜRKMENİSTAN UYRUKLULARI OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.