Büyükçekmece sahilde biri kadın diğeri erkeğe ait olan 2 ceset bulundu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiften erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı değerlendiriliyor.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
TÜRKMENİSTAN UYRUKLULARI OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.