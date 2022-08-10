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Yangın çıkan halı sahanın deposunda ceset bulundu

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Büyükçekmece'de bir halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra içeride inceleme yapan ekipler yanmış bir ceset ile karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Dün saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde bir halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

CESET İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

İnceleme yapmak üzere içeri giren ekipler, yanmış bir cesetle karşılaştı. Ceset ihbarı üzerine olay yeri inceleme ekipleri de gelerek inceleme yaptı.

KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan inceleme sonucunda üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin polisin araştırması sürerken, cesedin halı saha ile ilgisi olmayan birine ait olduğu belirlendi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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