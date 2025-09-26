Büyükçekmece'de Yağmurlu Havada Hafriyat Kamyonu Devrildi

İstanbul Büyükçekmece ilçesi E-5 Güzelce mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu bariyere çarpıp devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, aynı noktada daha öncede defalarca kez benzer kazaların yaşanması dikkat çekti.

Kaza, saat 11.45 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece ilçesi Güzelce mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 DB 3036 plakalı İ.H.T. hakimiyetindeki hafriyat kamyonu yağmur nedeniyle seyir halindeyken kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan İ.H.T. vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası anayolda trafik durdu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak yoldan bariyerlere çarpması ve sonrasında devrilmesi yer aldı. Öte yandan aynı noktada daha öncede benzer kazaların sık sık yaşanması ise dikkat çekti. - İSTANBUL