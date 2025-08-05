Büyükçekmece'de Trafik Kavgası Cepten İzlenildi

Büyükçekmece'de Trafik Kavgası Cepten İzlenildi
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İstanbul Büyükçekmece'de E-5 Karayolu'nda iki sürücü arasında yaşanan tartışma, dakikalar süren kovalamacaya dönüştü. Saldırganın diğer aracın önünü kesmeye çalıştığı ve küfürler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükçekmece'de E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde gece saatlerinde trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında yaşanan tartışma, dakikalar süren kovalamaca ve sözlü saldırıya dönüştü. Saldırganın, diğer aracın önünü kesmeye çalıştığı ve küfürler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, trafikte seyreden iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından araçlardan birinde bulunan şahıs, diğer aracı kilometrelerce takip ederek, yol boyunca sıkıştırdı ve tehlikeli manevralar yaptı. Trafikteki gerilim, şahsın aracın önünü keserek durdurmaya çalışmasıyla zirveye çıktı. Yol ortasında duran saldırgan şahıs, küfürler savurarak diğer sürücülere yöneldi. O sırada aracıyla geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaşan diğer şahısların yaşadığı gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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