Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir şahıs, oyuncak silahı kavga ettiği kişinin kafasına doğrultup art arda tetiğe bastı.

ÖNCE TEKME TOKAT DARBETTİLER

Olay, Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında gençler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu yere düşen bir genç diğerleri tarafından tekme tokat darbedildi. Darbedilen gencin elindeki 'airsoft' denilen oyuncak tabancayı alan diğer genç, art arda tetiğe bastı. Şahıs, içinde metal boncuklar olan tabancayla defalarca ateş ettiği kişiyi yaraladı.

O ANLAR KAMERADA

Dehşet verici anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.