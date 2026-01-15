Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
İstanbul Büyükçekmece'de sokak ortasında gençler arasında çıkan kavgada bir şahıs, içerisinde metal boncuklar olan ve ‘airsoft' olarak tabir edilen oyuncak tabancayla yere düşen kişiye defalarca ateş etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Olay, Mimaroba Mahallesi'nde sokak ortasında gençler arasında yaşanan bir kovalamaca sonucu meydana geldi.
- Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
ÖNCE TEKME TOKAT DARBETTİLER
Olay, Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında gençler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu yere düşen bir genç diğerleri tarafından tekme tokat darbedildi. Darbedilen gencin elindeki 'airsoft' denilen oyuncak tabancayı alan diğer genç, art arda tetiğe bastı. Şahıs, içinde metal boncuklar olan tabancayla defalarca ateş ettiği kişiyi yaraladı.
O ANLAR KAMERADA
Dehşet verici anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.