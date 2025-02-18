Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan ve Zelenski canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Ankara'da 3 saatlik zirve! İşte Erdoğan ve Zelenski'nin ilk sözleri
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Adaylık formuna bakın! Ya Mansur Yavaş da bu seçime girseydi
4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu

Büyükçekmece'de Silahlı Cinayet: Koray Kazancıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Büyükçekmece'de Silahlı Cinayet: Koray Kazancıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 yaşındaki Koray Kazancıoğlu, İstanbul Büyükçekmece'de evinin kapısında bir şahıs tarafından kalbinden vurularak öldürüldü. Cenaze namazı bugün İstanbul'da kılındı.

İstanbul Büyükçekmece'de silahla kalbinden vurularak öldürülen 31 yaşındaki Koray Kazancıoğlu son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabaha karşı Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelmişti. Koray Kazancıoğlu(31) arkadaşlarıyla kaldığı bekar evinin kapısında, sabaha karşı kapıda kalbine bir şüpheli şahısın sıktığı mermi ile hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Kazancıoğlu'nun henüz neden öldürüldüğü öğrenilemezken Kazancıoğlu'nun cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılındı. Cenaze namazının ardından Silivri'de toprağa verilen Kazancıoğlu'nun namazına arkadaşları ve ailesi katıldı.

Kazancoğlu'nun arkadaşı, " Evde kalbine sıktıklarını duydum. Eskiden arkadaşıyım. Eskiden limanda çalışıyordu operatördü. Uzun süredir görüşmüyorduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
img

Skandal sözler için harekete geçildi
img

Fakültedeki dehşetin nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.