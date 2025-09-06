Büyükçekmece'de Sağanak Yağış Kamyoneti Refüje Sürükledi
Büyükçekmece'de meydana gelen sağanak yağış sonrası bir kamyonet kayarak refüje çıktı. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.
Büyükçekmece'de etkili olan sağanak yağışın ardından trafikte seyreden bir kamyonet kayarak refüje çıktı. Kamyonetin akan trafikte kaydığı ve kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece E-5 Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafikte seyreden bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet araçların arasından kayarak refüje çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa