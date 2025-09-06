Haberler

Büyükçekmece'de Sağanak Yağış Kamyoneti Refüje Sürükledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de meydana gelen sağanak yağış sonrası bir kamyonet kayarak refüje çıktı. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

Büyükçekmece'de etkili olan sağanak yağışın ardından trafikte seyreden bir kamyonet kayarak refüje çıktı. Kamyonetin akan trafikte kaydığı ve kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece E-5 Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafikte seyreden bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet araçların arasından kayarak refüje çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hasancan Kaya'nın Konuşanlar'dan kazanacağı dev ücret belli oldu

Yeni adresinde kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vali, makamında takdim etti: İşte Türkiye'nin konuştuğu Kübra öğretmene verilen ödül

İşte Türkiye'nin konuştuğu Kübra öğretmene verilen ödül
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.