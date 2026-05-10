Büyükçekmece'de parkta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde bulunan Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga giderek büyürken, Baki D. ve Savaş I. bıçaklanmaları sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı