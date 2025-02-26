Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak
PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız

Öcalan'ın çağrısına uyacaklar mı? Elebaşı Salih Müslim net konuştu

Alkol aldıktan sonra parkta uyuyan şahıs donarak öldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de bir parkta alkol aldıktan sonra uyuyan 65 yaşındaki şahıs donarak hayatını kaybetti. Adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın dün parkta aşırı alkol alarak rahatsızlandığı, bu yüzden hastaneye kaldırıldığı ancak tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda gece saatlerinde alkol alan S.Ö. (65) burada sızarak uyudu. Sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz vaziyette yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

PARKTA DONARAK ÖLDÜ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerde, S.Ö'nün, dün parkta aşırı alkol alarak rahatsızlandığı ve bu yüzden tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Şahsın tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Donarak öldüğü belirtilen S. Ö.'nün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alkol aldıktan sonra parkta uyuyan şahıs donarak öldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMapo 77:

obur tarafta cozulur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankacılık işlemlerine büyük değişiklik! Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Kameralar tanımazsa para çekilemeyecek
SPK listeleri yeniledi: Türkiye kripto varlık piyasasında büyük hareketlilik

SPK listeleri yeniledi: Türkiye kripto varlık piyasasında büyük hareketlilik
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.