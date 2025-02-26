Alkol aldıktan sonra parkta uyuyan şahıs donarak öldü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda gece saatlerinde alkol alan S.Ö. (65) burada sızarak uyudu. Sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz vaziyette yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

PARKTA DONARAK ÖLDÜ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerde, S.Ö'nün, dün parkta aşırı alkol alarak rahatsızlandığı ve bu yüzden tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Şahsın tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Donarak öldüğü belirtilen S. Ö.'nün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.