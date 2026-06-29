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Büyükçekmece'de park halindeki tır yandı

Büyükçekmece'de park halindeki tır yandı
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Büyükçekmece'de park halindeki plakasız tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan olmazken tır kullanılamaz hale geldi.

Büyükçekmece'de park halindeki tırda yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken, tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 21.30'da Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun zamandır yolun kenarında park halinde bulunan ve üzerinde plaka bulunmayan tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle trafiğe kapatılan yol yapılan çalışmalar sonrasında tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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