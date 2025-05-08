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Büyükçekmece'de Park Halindeki Araç Yandı

Büyükçekmece'de Park Halindeki Araç Yandı
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İstanbul Büyükçekmece gölü kenarında park halinde bulunan bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Büyükçekmece gölü kenarında park halinde olan bir araç alev alev yandı. Aracın yanma nedeni henüz bilinmezken yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay saat 10.40 sıralarında Büyükçekmece Karağaç Mahallesi göl kenarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre park halindeki bir araçtan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Bir anda alev topuna dönen arabayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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