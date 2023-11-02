BÜYÜKÇEKMECE'de Ölü Bulunan Kişinin Katili Aranıyor

BÜYÜKÇEKMECE'de 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın, bir yakını tarafından bazanın altında ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Aydın'ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit ederken cesedin kokusunun yayılmaması için evdeki klimanın açık olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili eve sık sık geldiği tespit edilen T.Y. isimli kişiyi aramaya başladı.

BÜYÜKÇEKMECE'de 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın, bir yakını tarafından bazanın altında ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Aydın'ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit ederken cesedin kokusunun yayılmaması için evdeki klimanın açık olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili eve sık sık geldiği tespit edilen T.Y. isimli kişiyi aramaya başladı.

Olay, 29 Ekim Pazar günü Celaliye Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın'ı kontrol etmek için evine gelen yakını, evde kimsenin olmadığını ve klimanın açık olduğunu farketti. Günler sonra tekrar Aydın'ın evine gelen yakını, daire içinde yoğun bir kokunun olduğunu fark etti. Yatak odasına geldiği sırada, kokunun iyice arttığını farketti ve bazayı açtığında Aydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Cesedin yaklaşık 3 haftadır orada olduğu ve çürümeye başladığı tespit edildi. Evde ayrıca uyuşturucu düzeneği, çok sayıda mermi ve bir adet boş kovan bulundu. Ekipler, Fikret Aydın'ın sıklıkla evine geldiği belirlenen T.Y. isimli kişiyi aramaya başladı.