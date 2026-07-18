Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda motosikletiyle bariyerlere çarpan 20 yaşındaki Samet Kurnaz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Samet Kurnaz, 34 PRU 461 plakalı motosikleti ile henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kurnaz, motorundan yere savruldu. Ağır yaralanan gence çevredeki vatandaşlar yardım ederek polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Kurnaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı