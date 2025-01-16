Büyükçekmece'de Kontrolden Çıkan Kamyon Feci Kazaya Neden Oldu

Büyükçekmece'de feci kaza kamerada

Kontrolden çıkan kamyon altına aldığı bir kişiyi sürükledi, o anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon panelvan minibüse ve bir sitenin önünde bulunana hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari aracın bagajından bir şey alan vatandaşı da altına alan kamyon yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Fettah Sokakta yokuş aşağı inen yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon önce park halindeki panelvan minibüse çarptı. Hızını alamayan araç o sırada bir sitenin girişinde bulunan hafif ticari araca çarptıktan soran bağasından eşya alan bir kişiyi de altına aldı. 50 metre sürüklenirken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonun altında kalan kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor.