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Büyükçekmece'de Kamyon Kazası: Bir Kişi Altında Kaldı

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İstanbul Büyükçekmece'de kontrolünü kaybeden kamyon, park halindeki minibüse ve hafif ticari araca çarptı. Bagajından eşya alan bir kişi kamyonun altında kaldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Büyükçekmece'de sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon panelvan minibüse ve bir sitenin önünde bulunana hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari aracın bagajından bir şey alan vatandaşı da altına alan kamyon yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Fettah Sokakta yokuş aşağı inen yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon önce park halindeki panelvan minibüse çarptı. Hızını alamayan araç o sırada bir sitenin girişinde bulunan hafif ticari araca çarptıktan soran bagajından eşya alan bir kişiyi de altına aldı. 50 metre sürüklenirken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonun altında kalan kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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