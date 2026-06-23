Büyükçekmece'de ıslak zeminde kayan motosikletli yere düştü, karı koca yaralandı

Büyükçekmece'de ıslak zeminde kayan motosikletli karı koca kayarak yere düştü. Hafif yaralanan çift olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletli sürücü cadde üzerinde seyrettiği sırada ıslak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Islak zeminde kayan motosikletin üzerinden düşen karı koca çift hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikeleri bulunmazken yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı