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Büyükçekmece'de insan kemiklerine rastlanılan olayda yeni detaylar çıktı

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece'de insan kemiklerine rastlanılan olayda yeni detaylar çıktı

Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı sırasında insan kemikleri bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı sırasında insan kemikleri bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bir site inşaatı alanında yapılan kazı işlemleri sırasında işçiler insan kemiklerine rastladı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kemikleri dün sabah saatlerinde kepçe operatörü Engin Yavuz ve inşaat çalışanı Veysel Araç isimli kişilerin insan kemiklerine rastladığı öğrenildi. Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, kazı sırasında bulunan kemiklerin yaklaşık olarak 1 metre toprak altına gömülü vaziyette tamamen iskelet halinde olduğu, iskeletin boyunun yaklaşık olarak 1.75 santimetre olduğu bilgisine ulaşıldı. İki farklı şahsa ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları ve şahıslara ait olduğu düşünülen kıyafet metal düğmeleri bulundu. Bulunan malzemeler, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Bugün de iki insan kemiğine daha rastlandı

Bugün kazı sırasında tekrar insan kemiklerine rastlanması üzerine incelemelerin devam etti. Bugünkü kazı sırasında ise 1900' lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulunarak toplamda 4 şahsa ait kemik parçalarına ulaşıldı. Şu an itibari ile eski bir mezarlık olduğu kanaati ile Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece Veysel Araç Engin Yavuz 3. Sayfa Haberler

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